Die Omikron-Welle zeigt bisher höhere Inzidenzen, aber eine verminderte individuelle Krankheitslast. Das ermöglicht auch in der Südwestpfalz eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen.

„In dieser neuen Phase der Pandemie sind weiterhin ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Basisschutzmaßnahmen, wie das Tragen medizinischer Masken, erforderlich“, teilt Landrätin Susanne Ganster die Einschätzung des Expertenrates der Bundesregierung. „Immerhin lässt die Situation auch ein verantwortungsvolles Zurückfahren und Anpassen von Infektionsschutzmaßnahmen zu. Das ist wichtig und gibt uns Perspektive.“

Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden. Was sich bereits geändert hat.

Versammlungen und Zusammenkünfte

Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene (2G-Status) im öffentlichen Raum sind entfallen. Private Zusammenkünfte sind unter 2G-Status wieder mit beliebig vielen Teilnehmern möglich. Wegen der besonderen Gefährdung Ungeimpfter bleiben für diese Personen die bestehenden Einschränkungen bis zum 19. März bestehen. Das bedeutet, sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: Das Treffen ist dann auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind hiervon ausgenommen.

Veranstaltungen

Die zulässige Zuschauer- oder Teilnehmeranzahl liegt jetzt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen entweder bei höchstens 2000 Personen oder bei höchstens 30 Prozent der vorhandenen Platzkapazitäten, jedoch maximal 4000 Personen. Findet die Veranstaltung im Freien mit festen Plätzen und Einlasskontrollen statt, dürfen wieder maximal 2000 Personen teilnehmen oder 50 Prozent der vorhandenen Platzkapazitäten an höchstens 10.000 Personen vergeben werden. Bei sonstigen Veranstaltungen im Freien sind entweder höchstens 2000 Personen oder 50 Prozent der sonst üblichen Besucherhöchstzahl zulässig, jedoch höchstens 10.000 Personen. Die sonst übliche Besucherhöchstzahl ist mit der Kreisverwaltung abzustimmen.

Öffentliche und gewerbliche Einrichtungen

Hier gelten in geschlossenen Räumen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, um dem immer noch hohen Infektionsrisiko in Innenräumen Rechnung zu tragen. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. Grundsätzlich kann der 2G-Status als Zugangsvoraussetzung sowie die Testpflicht und die Personenbegrenzung für Besucher in geschlossenen Räumen öffentlicher Einrichtungen entfallen. In Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, also auch in der Kreisverwaltung Südwestpfalz, gilt weiterhin 3G für den Zutritt.

Gastronomie

Unter Berücksichtigung der Situation in den Krankenhäusern wird im zweiten Schritt ab Freitag, 4. März, der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test ermöglicht. Diese 3G-Regelung soll dann auch für Übernachtungsangebote gelten. Diskotheken und Clubs sollen für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung (2G-plus-Status) öffnen können. An überregionalen Großveranstaltungen werden Personen mit 2G- oder 2G-plus-Status als Zuschauende teilnehmen können. Bei Veranstaltungen in Innenräumen soll die Auslastung auf 60 Prozent und maximal 6000 Zuschauende steigen. Bei Veranstaltungen im Freien steigt die Auslastung auf 75 Prozent und maximal 25.000 Zuschauende.

Wenn es die Situation in den Krankenhäusern zulässt, sollen im dritten und letzten Schritt ab 20. März die tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen.