Eine beliebte Abkürzung zwischen Schweix und Kröppen soll bald Geschichte sein. Die Gemeinde will einen Wirtschaftsweg mit einer Schranke sperren.

Der Gemeinderat Schweix hat sich dafür ausgesprochen, dass am für den Verkehr gesperrten Wirtschaftsweg ab der Schweixer Mühle über die Hilster Mühle hin ins Große Tal und hoch zu Kröppens Ortseingang im Bereich des Kalkofens wieder eine Schranke aufgebaut wird.

Dazu Ortsbürgermeister Marco Maas: „Auf dem gesperrten Wirtschaftsweg fahren immer mehr Leute, nehmen die Abkürzung, um in Kröppen einzukaufen. Oder benutzen den Weg für die Fahrten zur Arbeit.“ Er tendiere deshalb zur Installierung einer Schranke nach der Hilster Mühle. Für eine neue Schranke würden rund 5000 Euro fällig. Diese Kosten würden jedoch nicht anfallen, denn er habe bereits eine gebrauchte Schranke organisiert. Diese werde durch den Gemeindearbeiter restauriert und nach einem Termin mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde an etwa gleicher Stelle in Eigenleistung installiert, wo sich die frühere Schranke befand. Maas: „Bei zwei Arbeitsansätzen am Wirtschaftsweg zeigte sich die Notwendigkeit der Installierung einer Schranke, denn der Durchgangsverkehr nehme überhand und müsse dringend eingedämmt werden.“

Anlieger, Berechtigte und Rettungsdienste würden mit einem Schrankenschlüssel ausgestattet. Auf Nachfrage bei Mühleneigentümer Hans Würtz gab dieser die Auskunft, dass die frühere Schranke im Jahr 2009 installiert und 2012 bis auf eine Stütze entfernt wurde. Er selbst spreche sich gegen eine neue Schranke aus. Er fordert Kontrollen durch das Ordnungsamt.