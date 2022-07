Der Kehrbezirk bleibt in Familienhand. Nach 28 Jahren hat Bezirksschornsteinfeger Alexander Bold einen Nachfolger im Amt: mit Daniel Bold übernahm am 1. Juli sein Neffe die Aufgaben.

Der 34-Jährige ist zuständig für den Kehrbezirk Südwestpfalz XII, der die Gemeinden Höheinöd, Schauerberg, Weselberg, Harsberg sowie mit Ausnahme einiger Straßen auch Hermersberg und Thaleischweiler-Fröschen umfasst. Rund 2.800 Haushalte sind dabei zu betreuen und deren Feuerstellen zu überprüfen.

Daniel Bold wohnt wie sein Onkel in Thaleischweiler-Fröschen und begann 2010 seine Ausbildung zum Schornsteinfeger. „Seit jeher ist das mein Wunsch gewesen“, zeigte er sich glücklich mit der Bestellung zum Bezirksschornsteinfeger. Unmittelbar im Anschluss an seine Lehre nahm er die Meisterausbildung in Angriff und hatte während der letzten Jahre im Donnersbergkreis bereits Verantwortung für einen Kehrbezirk übernommen.