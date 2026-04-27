Das Kneippbecken am Reifenberger Waschbrünnchen geht am zweiten Maiwochenende in Betrieb. Der Ortsbürgermeister ärgert sich über Vandalen.

Am zweiten Maiwochenende beginnt am Reifenberger Waschbrünnchen die Kneippsaison. Ab dann ist das Becken gefüllt und lädt Wanderer und Spaziergänger zu einer kleinen Erfrischung ein. Aktuell wird das Becken noch gereinigt, erklärt Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer. Zeitgleich ist er verärgert: Unbekannte haben einen großen Felsbrocken in das leere Becken geworfen, entsprechende Schäden sind im Kneippbecken entstanden.

Regelmäßig werde das Kneippbecken zweckentfremdet. Mal badet jemand darin seinen Hund, mal wird das Fahrrad gewaschen. Zimmer kritisiert ein solches Verhalten immer wieder. Allerdings will er am Waschbrünnchen festhalten. Aus dem Reifenberger Tal ist dieses nicht mehr wegzudenken.