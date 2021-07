Rund 4000 Euro Schaden richteten Einbrecher an, die nach Angaben der Polizei zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 14.40 Uhr, in das Wanderheim Hohe List bei Eppenbrunn eindrangen. „Der größte Teil ist hier Sachschaden. Da auf unserer Hütte weder Wertgegenstände noch Bargeld gelagert werden, beschränkt sich das Diebesgut auf Lebensmittel und Getränke, unter anderem den gesamten Mineralwasser-Vorrat“, schreibt der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins Hohe List, Stefan Mika, auf der Facebook-Seite des Vereins. Die Diebe beschädigten Türschlösser und schlugen die Scheibe einer Zwischentür ein. Sie bedienten sich im Kühlraum des Wanderheims.

Zuletzt war das Wanderheim am Freitag, 25. Juni, von Einbrechern heimgesucht worden. Damals scheiterten sie an der Eingangstür. Diesmal gelang es ihnen, die Tür aufzubrechen. Mika vermutet, dass es sich beim jüngsten Einbruch um dieselben Täter handelt. Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.