Der hohe Inzidenzwert im Landkreis Südwestpfalz wirkt sich auf Besuche in Seniorenstiften und Wohnheimen für Behinderte aus: Besucher müssen beim Betreten ab sofort einen Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis vorlegen.

Der Schnelltest kann in der Regel vor Ort gemacht und ausgewertet werden, teilte die Kreisverwaltung mit. Kostenlose Angebote gibt es zudem in den Schnelltest-Centern der Verbandsgemeinden, bei verschiedenen Ärzten und Apotheken. Mit den Tests sollen besonders gefährdete Menschen geschützt werden: Hochbetagte und Personen mit Behinderung oder Vorerkrankung. „Ihr Risiko schwerer oder tödlicher Krankheitsverläufe bei einer Covid-19-Infektion ist wesentlich höher“, so Kreissprecher Thorsten Höh. Der Kreis hofft, dass sich das Coronavirus Sars-CoV-2 auf diese Weise nicht wieder in Einrichtungen im Kreis ausbreitet.

Die Bewohner dürfen täglich bis zu zwei Besucher empfangen. Eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht. In Einrichtungen zur Eingliederungshilfe, etwa Wohnheime für Behinderte, dürfen Bewohner täglich höchstens einen Gast für maximal eine Stunde empfangen. Härte- und Sterbefälle sind von den Beschränkungen ausgenommen. Das Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95) ist Pflicht. Die Regelung gilt zunächst bis 28. März. Seit 15. März hatte der Kreis eine Inzidenz über 100, am Dienstag sank er auf 94.