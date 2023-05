Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Winterbergstraße beklagen Anlieger, dass Autofahrer sich nicht an das Tempolimit halten – vor allem Einheimische. Der Ortsbürgermeister plädiert für weitere Geschwindigkeitsmessungen im Ort.

Die Geschwindigkeitsreduzierung in der Winterbergstraße beschäftigte am Dienstagabend auch den Gemeinderat. Anlieger klagten, dass sich insbesondere Dorfbewohner nicht an das Tempolimit