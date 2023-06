Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Grünes Licht für Unsere Grüne Glasfaser (UGG) haben vier Gemeinden in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gegeben. Sie stimmten der Absichtserklärung zu, die besagt, dass die UGG in der jeweiligen Gemeinde das Glasfasernetz ausbaut. Die UGG möchte das schnell umsetzen. In Weselberg, das beim Ausbau in der Prioritätsstufe eins von UGG liegt, könnten bereits im Sommer Glasfaserleitungen verlegt werden.

Mit der Absichtserklärung verpflichten sich die Gemeinden Thaleischweiler, Höhfröschen, Höheischweiler und Weselberg, dass sie gemeinsam mit UGG den Bürgern ein