Wenn die Schlepperfreunde Saalstadt rufen, tuckert regelmäßig eine Hundertschaft auf alten Vehikeln herbei. Am Wochenende schwelgten wieder viele Liebhaber von betagten Traktoren in Nostalgie. So manch ein Teilnehmer war mit wenigen PS und arg geringem Reisetempo sogar von weit her angeschnauft.

Traktor, Zugmaschine, Bulldog oder Schlepper – so vielfältig wie die Namen dieser land- und forstwirtschaftlichen Maschinen waren die Modelle und Fabrikate beim 15. Bulldogtreffen am Wochenende