Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Kleinsteinhausen wird teurer als geplant. Wie viel teurer, darum geht es am Mittwoch (19.30 Uhr, Mehrzweckhalle) in der Sitzung des Ortsgemeinderates.

„Wie das halt so ist bei einem alten Haus. Es ist eine Wundertüte.“ Kleinsteinhausens Bürgermeisterin Martina Wagner (CDU) gibt sich vor der Sitzung pragmatisch. Dorfplaner Hans-Jürgen Wolf vom Planungsbüro Wolf (Kaiserslautern) wird laut Wagner dem Gemeinderat die Ursachen für die steigenden Kosten sowie die damit verbundenen Beträge in der Sitzung detailliert darlegen.

Laut Beschlussvorlage muss beispielsweise der Putz der Außenfassade erneuert werden, zudem wurden bei einigen Deckenbalken Schäden festgestellt. Bereits im Jahr 2017 hatte der Gemeinderat die Sanierung des Gebäudes beschlossen. Für zwei Bauabschnitte waren Kosten von rund 417 000 Euro vorgesehen. Das Land übernimmt 65 Prozent der Kosten, neben rund 30 000 Euro an Eigenleistungen muss die Gemeinde noch etwa 115 000 Euro aufbringen.

Rund 10 000 Euro will die Ortsgemeinde in die Reparatur einiger Ortsstraßen stecken. Schäden sollen demnach in der Bergstraße, der Friedhofstraße sowie im Kapellenweg und in der Straße „Am Sportplatz“ beseitigt werden. „Es geht darum, Schlaglöcher zuzumachen“, verdeutlicht Bürgermeisterin Wagner, die im Vorfeld der Sitzung Angebote von Baufirmen sondiert hat, die nun von der Verwaltung in einem Beschlussvorschlag zusammengefasst wurden.