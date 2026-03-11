Schlager und Volksmusik vom Feinsten erlebten die 160 Besucher bei der Althornbacher Schlagermix-Party im ausverkauften Bürgerhaus am Samstagabend.

Eingeladen hatte der Kulturförderverein Althornbach, organisiert hatte die Schlagerparty mit regionalen Künstlern Heinz Laborenz. Er ist Teil des Duos Schlagerherz aus Martinshöhe, in dem er mit seiner Ehefrau Maria Laborenz-Gemmel singt. Die Schlager-Fangemeinde hatte ihren Spaß mit Liedern des Lokalmatadors, des Ex-Landtagsabgeordneten und ehemaligen Stadtbürgermeisters der Nachbarstadt Hornbach, Reiner Hohn, und von Corina Sommer, Oliver Mohr, Schnugga, Fatma Kar und dem Duo Schlagerherz.

Das hauptsächlich ältere Publikum, das wie eine große Familie ist, weil es sich von diversen Schlagerkonzerten aus der Vergangenheit größtenteils kennt, machte aus dem Bürgerhaus ein Feierhaus. Es wurde geklatscht und die Besucher sangen viele Lieder mit. Und da spielte es dann auch überhaupt keine Rolle, dass die Musiker keine Band dabeihatten, sondern mit Halb-Playback auf der Bühne standen. „Ich habe noch eine Menge Halbplaybacks, beispielsweise von Tony Marshall oder DJ Ötzi“, verriet Lokalmatador Hohn auf der Bühne. Denn vor vielen Jahren hatte er als Folge des Schlagermusikbooms beim Dietrichinger Frühlingsfest einen Musikverlag gegründet. Den hat mittlerweile seine Tochter übernommen, die in Bayern wohnt.

Eigene Kompositionen und Coversongs

Dass er es immer noch kann, bewies Hohn auf der Bühne, wo er ganz unprätentiös sein erstes Lied „Du da oben“ anstimmte. Jeder Ton saß, die Fans klatschten stehend Applaus. Aufgeteilt in zwei Halbzeiten gaben sich die Schlagermusiker auf der Bühne das Mikrofon in die Hand. Eigene Kompositionen wechselten sich ab mit Coversongs bekannter Schlagerstars wie Andrea Berg oder Vicky Leandros. „Sorg Dich nicht um mich“ sang beispielsweise Corina Sommer, um direkt danach den Gefühlen Schweigepflicht zu verordnen. Tanzen konnten die Konzertbesucher aus Platzgründen nicht, da die Tische und Sitzplätze bis zur Bühne reichten.