Schwierig gestaltete sich eine Verhandlung beim Jugendgericht Pirmasens wegen Körperverletzung. Der 21-jährige Angeklagte sah sich auch nach der Urteilsverkündung nicht als Täter, sondern als Opfer.

„Ich bin nicht schuld“, zeigte sich der 21-Jährige auch nach der Urteilsverkündung beim Jugendgericht Pirmasens am Montag immer noch uneinsichtig. Er verstand nicht, dass er mit der Schlägerei angefangen haben sollte.

Angeklagt war der junge Mann wegen einer Auseinandersetzung mit Mitschülern einer Berufsschule im Landkreis. Die Mitschüler hatten sich in der Pause unterhalten. Der Angeklagte fühlte sich durch eine Geste oder ein Wort in seiner Religion beleidigt und mischte sich in das fremde Gespräch ein. Die Mitschüler wollten sich aber den Mund nicht verbieten lassen. Mehrere Zeugen sagten aus, der heute 21-Jährige habe einem Schüler aus der genannten Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Angeklagte hingegen behauptete, er habe den Mitschüler „nur mit der Hand gegen dessen Gesicht weggedrückt“, weil der ihn beleidigt habe. Dann habe dieser Mitschüler ihn geschlagen und sie hätten sich gegenseitig geschlagen. Sie seien beide zu Boden gegangen. Als sie wieder aufstanden, habe er dem Mitschüler an den Hintern getreten. „Das war ein Fehler“, bekannte er. Aber er habe ihn nicht getreten, als der andere auf dem Boden lag, beteuerte er.

Geschlagen und zurückgeschlagen

Der Geschädigte räumte ein, dass er zurückgeschlagen hatte. Der Angeklagte habe ihn danach an der Jacke zu Boden gezogen und ihn mehrfach getreten, sei aber selbst nicht hingefallen. Ein anderer Mitschüler gab an, der 21-Jährige habe den Geschädigten „über die Schulter auf den Boden geworfen“. Dann sei „Chaos ausgebrochen“. Ob der Angeklagte den Mann getreten habe, habe er nicht gesehen. Alle Zeugen waren sich aber einig, dass der Angeklagte zuerst aggressiv war und den Geschädigten „nicht nur zurückgeschoben“ hatte.

Staatsanwalt Martin Kiefer klärte den 21-Jährigen auf, „Wegdrücken“ sei Nötigung, eventuell Körperverletzung. Er habe zugegeben, dass er angefangen habe. Er sei aggressiv geworden. „Das geht so nicht“, betonte er. Dumme Witze über Religion müsse man aushalten.

Jugendrichterin Jessica Straßer erläuterte dem 21-Jährigen ebenfalls, dass er angefangen habe. Er habe sich eingemischt, zuerst geschlagen und weitergemacht. Nicht der Geschädigte. Die Richterin hielt den jungen Mann der gefährlichen Körperverletzung schuldig und verwarnte ihn. Er muss 150 Euro – 50 Euro mehr als vom Staatsanwalt gefordert – an den weißen Ring zahlen und 50 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.