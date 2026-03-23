Für Zuschüsse muss die Gemeinde vorstrecken. Der Rat beschließt einen Kredit über 82.250 Euro. Der Ortsbürgermeister setzt auf Genehmigung und begrenzte Ausgaben.

Die Ortsgemeinde mit etwas mehr als 500 Einwohnern kann ihren Haushalt nicht ausgleichen. Das Defizit fällt mit etwas über 100.000 Euro für die Jahre 2026 und 2027 im Vergleich zu anderen Kommunen im Dahner Tal jedoch moderat aus.

Entlastung bringt das Regionale Zukunftsprogramm (RZP) des Landes. Aus diesem Topf erhält Schindhard rund 42.000 Euro. Mit den Mitteln sollen Dinge umgesetzt werden, die sonst nicht finanzierbar wären. Geplant ist die Aufwertung des Ortseingangs: Verschönerungen am Bachlauf „Kuhbach“, neue Sitzgelegenheiten und Hinweisschilder zum Gewässer sollen die Attraktivität steigern.

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Für dieses Vorhaben sind 20.000 Euro vorgesehen, davon 15.000 Euro an Zuschüssen. Im Ort selbst sollen neue Bänke und Panoramaliegen das Erscheinungsbild verbessern. Dafür sind 18.000 Euro eingeplant, ebenfalls mit 15.000 Euro Förderung.

Mehr Licht fürs Dorfgemeinschaftshaus

Rund um das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) wird zudem eine Außenbeleuchtung installiert. Hierfür stehen 12.700 Euro an Fördergeldern bereit, die Restkosten von 2290 Euro trägt die Gemeinde. Die Beleuchtung gilt als dringend erforderlich, da das Gelände bei Dunkelheit derzeit schlecht bis gar nicht ausgeleuchtet ist.

„Allerdings müssen wir diese Maßnahmen zunächst vorfinanzieren, um später die Zuschüsse zu erhalten“, erinnerte Ortsbürgermeister Tobias Herberg. Eine weitere Investition ist am Friedhof geplant: Die WC-Anlage soll erneuert werden.

Herberg hofft, dass der Haushalt trotz Defizits genehmigt wird. Die Ortsgemeinde beschränke sich bei den Ausgaben auf das Notwendige. „Die Hebesätze bleiben unverändert. Wir haben sie im vergangenen Jahr auf den Nivellierungssatz des Landes von 465 Prozent angehoben“, sagte der Ortsbürgermeister.

Durch die Grundsteuerneubewertung sei zwar ein Minus von 12.000 Euro entstanden. „Aber ich bin der Meinung, dass unsere Bürger ausreichend belastet sind. Wir gehen mit den bestehenden Hebesätzen ins Rennen und setzen uns für unsere Bürger ein. In den nächsten Jahren wird es hierzu eine Neuregelung vom Bund geben müssen, denn ein Großteil der Kommunen ist verschuldet“, so Herberg.

Gemeinde muss Kredit aufnehmen

Der Rat stimmte zudem einer Kreditaufnahme für Investitionen aus den Jahren 2024/25 in Höhe von 82.250 Euro zu. Positiv vermerkt wurde eine Ausschüttung von 10.000 Euro von den Werken der Verbandsgemeinde. „Das ist der Anteil, den wir erhalten, weil die Bürger ihren Strom bei den Werken der Verbandsgemeinde beziehen“, erläuterte Herberg. Er ermutigte dazu, bei den Verträgen zu bleiben, da die Überschussbeteiligung dem Ort zugutekommt.