Am Mittwoch, 25. Mai, veranstaltet das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) Dahn bereits zum 25. Mal seinen „Sponsored Walk“. Erstmals schließt sich die benachbarte Realschule plus an, es wird gemeinsam gelaufen und gefeiert.

In den vergangenen 24 Jahren haben die Schüler am OWG eine Spendensumme von annähernd 300.000 Euro erlaufen. Auch in diesem Jahr sollen die erlaufenen Spenden für einen guten Zweck verwendet werden. Sie gehen an die Partnerschule in Ruanda, die Kinder-Krebs-Station Homburg, die Kinderhilfe Philippinen e.V. und an die „Julina Memorial Schule für gehörlose Kinder“ in Uganda. Die Realschule plus wird mit den von ihren Schülern erlaufenen Geldern eigene Projekte unterstützen. Die Schule hat sich entschlossen, die Gelder an zwei vom Hochwasser betroffene Realschulen im Ahrtal zu spenden.

Um 8.45 Uhr werden der OWG-Schulleiter Peter Gutmann und der Schulleiter der RS plus, Michael Dürphold, gemeinsam den „Sponsored Walk 2022“ eröffnen. Während des ganzen Vormittags laden die Schüler-Vertretungen beider Schulen zur Erholung bei Spielen, Speisen, Getränken und Musik in den Schulhof ein. Ende der Veranstaltung wird gegen 12.30 Uhr sein.

Spenden

Wer den Wohltätigkeitslauf der Schulen noch kurzfristig (gegen Spendenbescheinigung) unterstützen möchte, kann sich telefonisch an die Schulen wenden: beim OWG an Holger Ryseck, Telefon 06391 914150, bei der Realschule Plus an das Sekretariat, Telefon 06391 9140.