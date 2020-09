Auch in diesem Jahr wird das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) seinen traditionsreichen „Sponsored Walk“ durchführen. Coronabedingt findet die Veranstaltung erst später, am 16. September, statt und wird etwas anders organisiert.

Zum 23. Mal findet der „Sponsored Walk“ in diesem Jahr statt. Statt der üblichen Runden, die die Schüler in den vergangenen Jahren liefen, werden die einzelnen Klassen im Klassenverband zwischen sechs und zehn Kilometer in einem größeren Umkreis des Schulzentrums gemeinsam wandern. Das Schulfest, das die Veranstaltung sonst begleitet, entfällt.

Die erlaufenen Spenden sollen wie in den vergangenen Jahren insbesondere an die Partnerschule in Ruanda, die Julina Memorial School für gehörlose Kinder in Uganda sowie über

den Dahner Mitsch Schreiner an die Kinderhilfe Philippinen e.V. noch vor den Herbstferien weitergegeben werden.

Durch die Corona-Pandemie ist die finanzielle Situation für die Kinder auch in diesen Ländern derzeit besonders angespannt; sie brauchen umso mehr die Hilfe aus Dahn. Die Schüler suchen in den Wochen vor dem Spendenlauf Sponsoren, die dann einen vorab vereinbarten Festbetrag spenden.

Wer den Wohltätigkeitslauf am OWG auch kurzfristig durch eine Spende unterstützen möchte, kann sich an die verantwortlichen Lehrer Ulrike Lenhard und Holger Ryseck wenden und hier weitere Informationen erhalten, Telefon 06391/914150 (OWG Dahn).