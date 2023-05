Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ganz anders als in den Vorjahren musste der Spendenlauf am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) im Corona-Jahr stattfinden: nur als Wandertag und ohne Fest. Dennoch ist den Schülern und Lehrern etwas Besonderes gelungen. Über 15.000 Euro an Spenden für soziale Zwecke haben Schüler zusammengetragen – ein Rekordergebnis.

Am 16. September hatte das Otfried-von-Weißenburg- Gymnasium Dahn seinen bereits für das Frühjahr geplanten „23. Sponsored Walk“ nachgeholt. „Laufen