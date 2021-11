15 Wanderwege stellt das „Wandermagazin“ zur Abstimmung für „Deutschlands schönsten Wanderweg 2022“. Drei davon befinden sich in der Südwestpfalz. In der engeren Auswahl bei den Tagestouren ist der Altschlosspfad der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Der Premiumwanderweg ist zehn Kilometer lang, den Höhepunkt der Tour bilden die Altschlossfelsen (unser Foto), eine der berühmtesten Sandsteinformationen des Pfälzerwaldes. In der gleichen Kategorie ist der Rimbach-Steig, der über 17 Kilometer rund um die Dörfer Schwanheim und Darstein in der Verbandsgemeinde Hauenstein führt. In der Kategorie Mehrtagestouren ist der 44 Kilometer lange Rodalber Felsenwanderweg in der engeren Auswahl. Die Wahl beginnt im Januar und endet am 30. Juni 2022. In diesem Jahr war kein Weg aus der Südwestpfalz nominiert, 2020 erreichte der Teufelspfad bei Niedersimten den vierten Platz, der Hauensteiner Schusterpfad belegte Rang fünf. 2013 hatte der Felsenland Sagenweg bei Dahn den Titel bei den Mehrtagestouren gewonnen.