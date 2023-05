Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weniger gesellig als sonst fiel die Jahresabschlusssitzung des Kröpper Gemeinderates aus. Corona verhinderte die übliche Abschlussfeier. Der Rat gab einer Straße im Neubaugebiet den Namen „Belle Vue“, was schöne Aussicht bedeutet.

Die Jahresabschlusssitzung des Ortsgemeinderates am Donnerstag im katholischen Gemeindeheim verlief durch Corona anders als in all den Jahrzehnten zuvor. Auch der anschließende gesellige