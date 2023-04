Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer Corona-Zwangspause von sieben Monaten öffnet das Saunaparadies im Dahner Felsenlandbad am kommenden Samstag wieder. Das Freibad ist bereits seit einer Woche geöffnet. Das Hallenbad öffnet, wenn die entsprechende Landesverordnung dies zulässt. Im Gespräch ist der 18. Juni, sicher ist das aber noch nicht.

Große Plakate informieren in Bildern und mit Texten in Deutsch und Französisch über die geltenden Regeln. Es heißt Abstand halten in allen Bereichen. Mit einem QR-Code können