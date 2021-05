Das Vinninger Kulturzentrum Alte Kirche wird künftig mit nachhaltiger Wärme beheizt: Die Pfalzwerke AG hat gemeinsam mit dem Leimer Energietechnik-Betrieb Vogel die erste Pfalzwerke-Purstrom-Anlage in Betrieb genommen. Dort soll nur so viel sauberer Strom eingespeist werden, wie verbraucht wird.

Es handelt sich um eine elektrische Wärmepumpe, die das Gemeindezentrum mit Wärme versorgt, die nachhaltig gewonnen wird. Sie ersetzt die in die Jahre gekommene Ölheizung. Seit 27. Januar ist die neue Anlage offiziell in Betrieb. In Zusammenarbeit mit dem ersten Beigeordneten der Gemeinde, Willy Diemert, der Ortsbürgermeister Felix Kupper vertrat, wurde das Projekt im Dezember fertiggestellt. Die rund 44.000 Euro teure Anlage wurde von den Pfalzwerken mit 10.000 Euro gefördert. Vor einem Jahr, am 26. Februar 2020, wurde der Spendenscheck an Ortsbürgermeister Felix Kupper überreicht. Daneben erhält Vinningen aufgrund der Umstellung von Öl auf erneuerbare Energien einen Zuschuss der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von 16.400 Euro. An der Gemeinde bleiben rund 17.600 Euro hängen.

„Diverse Nebenarbeiten haben die Gemeindearbeiter Andreas Kiczka und Stefan Kurylo geleistet“, berichtet Ortsbürgermeister Felix Kupper vom Zusammenspiel der Protagonisten. Sein Fazit: „Ich denke, wir haben zu günstigen Konditionen eine zukunftsfähige und hochwertige Wärmequelle für unser Kulturzentrum und das Denkmal Alte Kirche gefunden“.

Ökostrom aus Wasserkraft

Pfalzwerke-Marketingleiterin Susanne Becker teilte mit: „Kunden erhalten mit Pfalzwerke Purstrom zu 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraftanlagen in den Alpenregionen von Deutschland, Österreich und der Schweiz“. Das Label sei vom Tüv Rheinland zertifiziert und unterliege der regelmäßigen Überwachung.

„Es war Zufall, dass wir teilgenommen haben“, erinnerte der Ortsbürgermeister an das Gewinnspiel der Pfalzwerke, bei dem Vinningen die 10.000 Euro errang. Die Idee, eine moderne Wärmepumpe als Beitrag für die Umwelt in Erwägung zu ziehen, habe Ratsmitglied Helmut Wagner gehabt. Bei der Stromerzeugung fielen auf diese Weise keine Kohlendioxid-Emissionen an. Die gelten als eine Hauptursache für den globalen Klimawandel.

Kulturzentrum seit fast 25 Jahren

Eingespeist werde in Vinningen nun exakt die Menge an sauberem Strom, die verbraucht wird. Wichtiges Merkmal von Pfalzwerke Purstrom sei die Förderkomponente. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde investiert das Ludwigshafer Unternehmen in den Ausbau regenerativer Energieerzeugung, den Umweltschutz und Projekte zur Unterstützung der Energiewende in der Pfalz und dem Saar-Pfalz-Kreis. Damit Kommunen überhaupt in den Fördertopf gelangen, müssen sie sich mit einem konkreten Projekt bewerben – wie die Vinninger mit ihrem Kulturzentrum. Bei 16 Bewerbern hat Vinningen dank Losglück schließlich den Zuschlag erhalten. Gefördert wurden auch Projekte in Trippstadt und Freinsheim, die ebenfalls 10.000 Euro bekamen.

Seit 1997 wird das Gebäude als Kulturzentrum genutzt. Die Alte Kirche wird rege für Konzerte, Vorträge und sonstige kulturelle Veranstaltungen genutzt, koordiniert vom ehrenamtlichen Kulturbeauftragten, dem ehemaligen Ortsbürgermeister Lothar Feldner. Coronabedingt finden aber derzeit keine Veranstaltungen statt. In der Amtszeit Feldners wurde das damals als Lager der Raiffeisen genutzte Gebäude von der Gemeinde gekauft.