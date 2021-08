Auf dem Reifenberger Friedhof wird es fortan zwei weitere Bestattungsformen geben: anonyme Urnen- und Sarggräber auf der grünen Wiese. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zu. Bei den Kosten wurde sich, so Bürgermeister Pirmin Zimmer, an den Nachbargemeinden stückweise orientiert.

Bei den neuen anonymen Grabstätten wird keine Namensplatte mehr dort auf dem Wiesenboden liegen, wo die Urne oder der Sarg bestattet ist. Stattdessen gibt es eine Namenstafel an einem separat stehenden Gedenkstein. Wichtig, so Zimmer: Die Beisetzung selbst wird nicht anonym ablaufen. „Es klingt makaber, aber es gibt bereits Interessenten für die jeweiligen Bestattungsformen“, kommentiert der Bürgermeister.

Ein anonymes Erdgrab kostet in diesem Jahr 485 Euro, ab 2022 495 Euro. Obendrauf kommt eine einmalige Pflegepauschale über 1278 Euro, in 2022 kostet sie 1304 Euro. Ein anonymes Urnengrab kostet 2021 384 Euro, 2022 392 Euro. Als einmalige Pflegepauschale verlangt Reifenberg hierfür zusätzlich 426 Euro, im kommenden Jahr 435 Euro. Der Preisunterschied bei der Pflegepauschale begründet Zimmer darin, dass ein Sarg mit der Zeit einbricht und die Gemeindearbeiter darüber Erde auffüllen müssen.