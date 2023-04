Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als eine Million Euro wird es kosten, um das Dach der Kirche St. Georg in Münchweiler zu sanieren. Der Anteil der Pfarrei an den Kosten ist so hoch, dass die Reserven aufgebraucht werden. Bevor die Reparatur in Angriff genommen wird, kommen alle kirchlichen Immobilien in der Großpfarrei auf den Prüfstand.

Das Dach der Pfarrkirche Sankt Georg ist in die Jahre gekommen. Die stellvertretende Leiterin des Bischöflichen Bauamtes, Alexandra Ruffing, erklärte auf Anfrage der RHEINPFALZ, „dass