Seit vielen Jahren scheuen Lemberger Bürgermeister, an die Sanierung der Freizeithalle zu gehen. Martin Niebuhr will zum Start der Legislaturperiode nun Ernst machen und lässt eine Machbarkeitsstudie erstellen. Bis zur Sanierung wird es aber noch dauern.

In der Vergangenheit wurden bereits Konzepte und Pläne zur Sanierung erstellt. Ex-Bürgermeister Heinrich Hoffmeister wollte den Bauhof und die Freizeithalle auf einen Streich durch die Zusammenführung an einem Ort angehen, was von einem Bürgerbegehren zu Fall gebracht wurde. Ein Konzept für die energetische Sanierung wurde erstellt und nicht umgesetzt. Jetzt will Niebuhr mit der Machbarkeitsstudie die Voraussetzungen für Fördertöpfe schaffen.

„Die Halle ist sanierungsbedürftig. Da besteht kein Zweifel“, sagte Niebuhr am Donnerstag im Gemeinderat. Neben einer museumsreifen Heizung, energetisch unsinnigen Toren in der Halle und weiteren Mängeln habe inzwischen die Bauaufsicht dringendere Gründe für ein Sanierungskonzept genannt. Der Brandschutz sei nicht mehr gewährleistet, barrierefrei sei die Halle auch nicht, da unter anderem die Toiletten im Untergeschoss liegen. Überhaupt lasse die Sicherheit im Allgemeinen in der Halle zu wünschen übrig. „Die Halle hat eine sehr problematische Bausubstanz“, findet Niebuhr. Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses setzten sich die beauftragten Planerinnen auch mit der Freizeithalle auseinander und nannten 2,4 Millionen Euro als grobe Schätzung für eine Sanierung, die erhebliche Mittel für den Unterhalt sparen könnte. Pro Jahr verursacht die Halle ein Defizit von 60.000 Euro für die Gemeindekasse.

Ortschef warnt vor zu hohen Erwartungen

Niebuhr stellte in Aussicht, dass die Halle nicht genau so bleiben werde, wie sie jetzt ist. In einer Machbarkeitsstudie könnten verschiedene Varianten für eine spätere Nutzung erarbeitet werden, die über das hinausgehen, was derzeit in der Halle passiert. Der Bürgermeister erhofft sich von der Studie Transparenz, was die Kosten betrifft und die Auswirkungen auf den Ort. „Wir dürfen es aber nicht übertreiben. Es muss ja alles auf Kredit finanziert werden“, warnte der Ortschef vor zu hohen Erwartungen.

Für Thomas Nikolaus (FWG) führt zumindest kein Weg an der Machbarkeitsstudie vorbei, die Voraussetzung für das Anzapfen von Fördertöpfen sei. Und für Christoph Lipps (SPD) ist die Sanierung der Freizeithalle ein Projekt, das in der Größenordnung schon lange nicht mehr von der Gemeinde gestemmt worden sei. Der Handlungsbedarf sei aber unstrittig.