Der Friedhof in Höheinöd wird umfassend saniert und modernisiert. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt beginnen in den nächsten Tagen. Zum Auftakt werden die notwendigen Fällarbeiten vorgenommen.

Die Fällarbeiten müssen bis Ende des Monats erledigt sein, da anschließend, bedingt durch den Beginn der Vegetationszeit, keine Bäume mehr gefällt werden dürfen.

