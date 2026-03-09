Nach mehr als einem Jahr mit einem Provisorium wird die Toilettensanierung in Battweiler konkret. Jetzt steht das Projekt in den Startlöchern.

Die Ortsgemeinde Battweiler investiert 52.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes in die Generalsanierung der Toilettenanlage für Dorfgemeinschaftshaus, Seniorentreff und Konrad-Loschky-Halle. Laut Kostenermittlung des Planungsbüros belaufen sich die Ausgaben für die Gesamterneuerung auf 165.000 Euro.

Betonschicht zerbröselt förmlich

Auslöser war ein Wasserschaden vor mehr als einem Jahr. Bei der Fehlersuche legten freiwillige Helfer aus dem Gemeinderat die Leckstelle frei, um zu prüfen, ob eine Reparatur genügt. Schnell wurde klar: Das gesamte Leitungssystem, die Elektroleitungen, die Fliesen und vor allem der Fußboden müssen vollständig erneuert werden.

Die dünne Betonschicht der Bodenplatte der ehemaligen Dorfschule aus dem Jahr 1954 zerbröselte förmlich. Der Unterbau erwies sich als ungeeignet für eine neue Installation und Fliesenverlegung. In der Folge wurden alle Fliesen und der Putz entfernt sowie der Untergrund ausgehoben, um den Umfang der Erneuerung zu bestimmen.

Seitdem ist die Toilettenanlage in der stark frequentierten Gemeindeeinrichtung nicht mehr nutzbar. Seit gut einem Jahr lebt die Gemeinde mit einem Provisorium, da die Baumaßnahme aus eigenen finanziellen Mitteln nicht zu stemmen ist. Bei nicht verschiebbaren Veranstaltungen musste wiederholt ein Toilettenwagen aufgestellt werden, was wiederum hohe Mietkosten verursachte. Der Förderverein Dorfgemeinschaftshaus hat sich mit einer Spende von 240 Euro zur Hälfte an den Kosten beteiligt, die bei Veranstaltungen in der Konrad-Loschky-Halle entstanden waren.

Hoffen auf grünes Licht im März

Die Gemeinde hat für die Baumaßnahme einen Zuschussantrag aus dem Investitionsstock des Landes gestellt und rechnet mit mindestens 70.000 Euro Unterstützung. Das Land hat einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn erlaubt. Noch liegt der Plan dem Kreisbauamt zur Prüfung vor; nach der Baugenehmigung sollen die Gewerke umgehend ausgeschrieben werden.

Laut Ortsbürgermeister Stefan Hlava könnte der Kreis noch im März grünes Licht geben. Von der Versicherung erwartet die Gemeinde 20.000 Euro zur Schadensregulierung. Zusätzlich sind rund 20.000 Euro an Eigenmitteln vorgesehen, die sich durch weitere Eigenleistung möglicherweise reduzieren lassen.