Zwei Förderanträge scheitern, die Stadt kürzt das Paket. Ein Karussell für Rollstuhlfahrer ist gesichert, weitere Schritte liegen beim Bauausschuss.

Seit 2021 diskutiert die Stadt Dahn über die Sanierung des Gerstelparks. Zuschussanträge beim Land Rheinland-Pfalz aus dem Investitionsstock wurden zweimal abgelehnt. Die erste Absage erfolgte Ende 2025, ein überarbeiteter Antrag Anfang 2026 mit geänderten Prioritäten blieb ebenfalls ohne Erfolg.

Die Stadt muss die Planungen anpassen und mit einem abgespeckten Maßnahmenpaket auskommen. Der Stadtrat übertrug die weiteren Schritte in seiner jüngsten Sitzung dem Bauausschuss. Auch die Jugendvertretung soll einbezogen werden.

Wege werden instand gesetzt

Gesichert ist die Installation des aus Spenden finanzierten Karussells für Menschen mit Beeinträchtigungen. Es soll im Bereich des bestehenden Spielplatzes entstehen. Dort sind Erdarbeiten vorgesehen, damit das Karussell barrierefrei erreichbar ist. Die Wege im Park sollen aus dem laufenden Unterhalt instand gesetzt werden, um Unebenheiten durch Wurzeln zu vermeiden. Auch die Anlage eines Kubb-Feldes bleibt eine Option.

Das Rollstuhlfahrer-Karussell im Detail: Die Kosten liegen bei knapp 31.000 Euro. Im Jahr 2024 kamen bei einem Lauf unter Federführung des Vereins Kultur- und Sportförderung Dahner Felsenland und mit Unterstützung des Vereins „Dahn hilft“ 12.100 Euro zusammen. Weitere Sponsoren stehen bereit. Ein beantragter Zuschuss für das Karussell wurde ebenfalls abgelehnt.

Ideen von Anwohnern und Nutzern gesammelt

In mehreren Austauschrunden zwischen Stadt, Nutzerinnen und Nutzern sowie Anwohnerinnen und Anwohnern wurden Gestaltungsideen für den Gerstelpark gesammelt. Darauf folgten Planungen und Grundsatzbeschlüsse. Vorgesehen waren Änderungen am Fußballfeld und am Spielplatz mit Angeboten für verschiedene Altersgruppen; zudem Volleyball und Tischtennis. Ein Veranstaltungsplatz war ebenfalls geplant.

Diskutiert wurden außerdem die Offenlegung des Bachbetts mit Wasserspielplatz sowie Outdoorgeräte für Seniorinnen und Senioren. Welche Elemente des angestrebten Mehrgenerationenparks tatsächlich umgesetzt werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.