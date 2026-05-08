Die Ortsgemeinde Winterbach hat mit der Sanierung des ehemaligen Sportheims begonnen. Es soll zum Mehrgenerationenhaus umgestaltet werden.

Zunächst werden die Toilettenanlage und die vorhandene Heizungsanlage erneuert, um die Räume wieder nutzbar zu machen. Noch ist man jedoch auf der Suche nach einem Planer für die weitere Umgestaltung des Gebäudes. Dringend notwendig ist außerdem die Erneuerung von Fenstern und Türen, was auch die Heizkosten senken soll. Für den Einbau der Fenster, Rollläden und Türen hat der Ortsgemeinderat einen Auftrag in Höhe von 5300 Euro an die Firma Remm und Stark aus Zweibrücken vergeben.

Trennwände in Trockenbauweise wurden bereits eingebaut. Vom Malerbetrieb Jürgen Veit aus Battweiler setzte Jörg Dincher aus Hornbach bereits die Eckleisten in der Toilette. Er streicht auch die Decken und Wände.

Sanierung offenbarte weitere Schäden

Die Fliesenlegerarbeit hat die Firma Strassel und Brill aus Contwig zu einem Betrag von rund 11.000 Euro abgeschlossen. Eine Trennwand für die Damentoilette wurde zum Preis von 1720 Euro bestellt. Die Lieferung wird jedoch nicht so schnell erfolgen, wie von der Ortsgemeinde erhofft. Der Einbau von Waschbecken und Klos soll ebenfalls zügig vorgenommen werden.

Im Zuge der Sanierung der Heizungsanlage, bei der vor allem die Isolierung des Leitungssystems nach neuesten Wärmevorschriften erfolgen sollte, haben sich weitere Mängel gezeigt. Teilweise war das Leitungssystem undicht und so marode, dass es einer Erneuerung bedurfte. Für die Gemeindespitze war klar, dass eine schadhafte Heizungsanlage nicht in Betrieb gehen kann, sodass die Mehrarbeiten in Höhe von 2200 Euro an die Haustechnik Andreas Müller in Winterbach vergeben wurden.

Bis zur Weinwanderung fertig?

Die bisherigen baulichen Verbesserungen des zukünftigen Mehrgenerationenhauses werden aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz mit einer Förderung von 55.000 Euro mitfinanziert. Bis zur geplanten Weinwanderung in der Ortsgemeinde hofft man, das Gebäude am Sportplatz zumindest teilweise nutzen zu können.

Die vorgesehenen Beschlüsse zur Vergabe eines Planungsauftrags für die weitere Umgestaltung des ehemaligen Sportheims des Fußballclubs Winterbach, das sich nach Auflösung des Vereins im Eigentum der Ortsgemeinde befindet, mussten verschoben werden. Dies sei bedauerlich, da es die weitere Umsetzung der Baumaßnahme verzögern werde, sagte Ortsbürgermeister Andreas Weizel. Im Haushalt 2026 hat die Ortsgemeinde dazu schon Finanzmittel bereitgestellt.