22.000 Euro hat der rührige Wendelinuskapellen-Verein in die Umgestaltung der Außenanlage und die Sanierung der Sandsteinfassade der Kapelle gesteckt. Der Abschluss der Arbeiten wird aufgrund der Corona-Pandemie ganz anders gefeiert als geplant. Derweil hoffen die Vereinsmitglieder, dass ein Dieb bis zum Gottesdienst am Sonntag noch ein schlechtes Gewissen bekommt.

In den vergangenen beiden Jahren wurde an der Außenanlage und Fassade der Kapelle zwischen Trulben und dem Hochstellerhof gearbeitet. Sie war am 25. August 1985 vom jüngst verstorbenen Speyerer