Die Mehrzweckhalle Horbach, in der Kerwe oder Geburtstage gefeiert werden, in der Tischtennis gespielt wird, die bei Ferien-Freizeiten des Landkreises Südwestpfalz für eine Woche zur Anlaufstelle für Kinder wird und in der auch Ratssaal und Bürgermeisterzimmer untergebracht sind, ist sanierungsreif. Die Gemeinde will die Halle jetzt fit machen für die nächsten 50 Jahre.

Die Planungen haben begonnen und weder Planer Thomas Emmer-Schmalenberger von der Plankiste, der mit der baulichen Sanierung beauftragt ist, noch Michael Mager vom Ingenieurbüro Mager,