Nägel mit Köpfen hat der Rat Lemberg in der Sitzung am vergangenen Donnerstag gemacht. Nachdem das Gremium bereits am 14. Juli den Grundsatzbeschluss fasste, die Leichenhalle am Friedhof grundlegend zu sanieren, wurden nun einstimmig die Aufträge vergeben. Die Ausbauvariante sieht vor, ein behindertengerechtes WC zu installieren. Mit 354.000 Euro Auftragssumme war es gleichzeitig auch die teuerste der drei vorgeschlagenen Varianten.

„Die Zahlen sind großzügig kalkuliert“, merkte Ortsbürgermeister Martin Niebuhr (SPD) angesichts etwaiger Kostensteigerungen an. Der Rat folgt damit einstimmig der Empfehlung des Bauausschusses. Ein Zuschussantrag aus dem Investitionsstock des Landes wird gestellt. Die Förderhöhe kann bis zu 75 Prozent der Kosten betragen: „Die kriegen wir in der Regel aber nicht“, prophezeite Niebuhr. Vor allem die Betonsanierung der Bewehrung sei dringend notwendig. Eine Sanierung des Daches sei nicht notwendig, lediglich eine Dachreinigung. „Der Zustand der Leichenhalle ist erschreckend“, stellte der FWG-Fraktionsvorsitzende Thomas Nikolaus fest.

Die Sanierung hat auch Auswirkung auf die Friedhofsgebühren, soll heißen, Beerdigungen werden künftig teurer. Die Kostendeckung im Bereich der Grabnutzung beträgt derzeit nur 43 Prozent. Für die Leichenhalle, Abhaltung von Trauerfeier und Kosten für die Aussegnungshalle sowie die Entgelte für die Gräber wird also demnächst an der Gebührenschraube gedreht. Details hierzu und der Beschluss der Gebührensatzung sollen im Frühjahr 2023 erfolgen. Klar machte Niebuhr aber auch, dass eine 100-prozentige Kostendeckung nicht zu erreichen sei.