Die Sanierung der Heilbachstraße steht in den Startlöchern. Die neue Straße wird aber nahezu doppelt so teuer wie geplant. Das sind die Gründe.

Ende Mai soll die Sanierung der Heilbachstraße beginnen. Das verkündete Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Eigentlich hatte der Rat den Auftrag für den Straßenbau vergeben sollen. Allerdings muss dafür noch ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Dessen Entwurf liegt noch öffentlich aus. Der Gemeinderat kann also erst Mitte Mai darüber sprechen.

Dass es einen Nachtragshaushalt geben muss, liegt daran, dass die Sanierung der Heilbachstraße nahezu doppelt so teuer wird wie ursprünglich geplant. Der Ausgangsplan sah vor, nur das obere Teilstück bis zur Kurve zu sanieren. Das hätte rund 120.000 Euro gekostet. Die Straßendecke wird abgefräst und anschließend neu aufgetragen. Zudem tauschen die Werke die Kanal-Hausanschlüsse aus. Diese einfache, schnelle und günstigere Art des Straßenausbaus wurde so schon bei der Landstraße zwischen Schmitshausen und Maßweiler und aktuell in der Maßweiler Schulstraße genutzt.

Dann aber haben die Werke festgestellt, dass der Kanal im unteren Bereich der Heilbachstraße derart marode ist, dass er ausgetauscht werden muss. Und auch die Abwasserpumpe werde erneuert, erklärt Zimmer.

Monatelange Baustelle

Im unteren Bereich folgt nun ein Vollausbau. Zimmer schätzt die Gesamtkosten für den Straßenbau samt neuem Gehweg auf 234.000 Euro. 70 Prozent der Kosten werden über wiederkehrende Beiträge finanziert, die restlichen 30 Prozent trägt die Gemeinde. Insgesamt kostet der Ausbau der Heilbachstraße samt neuem Kanal 582.000 Euro. Die Straßenbeiträge erhöhen sich für die Reifenberger nicht. Im vergangenen Jahr haben die Beitragspflichtigen bereits die Hälfte der Kosten für den Straßenausbau bezahlt; dieses Jahr folgt dann die zweite Hälfte.

Den Anwohnern in der Heilbachstraße rät Zimmer, bis Ende Mai sämtliche Arbeiten am Haus zu erledigen, für die ein Laster durch die Straße fahren muss. Während der Bauphase müssen sich die Anlieger auf Sperrungen einstellen. Zwar werde versucht, dass jeder zu jeder Zeit an sein Haus komme, ob das aber mit dem Auto durchgehend klappen wird, kann Zimmer nicht versprechen. Für den Straßenbau sind vier Monate Bauzeit geplant – für den neuen Kanal und die Pumpstation ein halbes Jahr. Inwiefern Straßen- und Kanalbau parallel laufen werden, kann Zimmer noch nicht sagen.