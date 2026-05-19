Die Brücke der Kreisstraße 78 in der Ortsdurchfahrt Höhmühlbach wird in diesem Jahr erneuert. 1,4 Millionen Euro wird die Baumaßnahme kosten.

Die Brücke, über die laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Schnitt bis zu 1900 Fahrzeuge täglich fahren, wird für die Sanierung monatelang gesperrt. Die Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben, die sich an den Baumaßnahmen beteiligen, haben ihrem Part bereits zugestimmt. Nun stand eine Entscheidung vor dem Werksausschuss an.

Als die Arbeiten erstmals ausgeschrieben wurden, war versehentlich die Möglichkeit eröffnet worden, die Arbeiten in mehrere Lose aufzuteilen. Das hätte zur Folge haben können, dass mehrere Firmen an dieser Baustelle arbeiten. Das soll aber nicht möglich sein – nicht zuletzt, um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, den Abstimmungsaufwand zu minimieren und um einen Ansprechpartner in puncto Gewährleistungen zu haben. Deshalb wurde die erste Ausschreibung aufgehoben, der Auftrag erneut ausgeschrieben.

Fünf neue Stahlbetonschächte

Zwei Angebote wurden abgegeben. Rund 1,4 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme brutto. Auf den Brückenbau, für den der Landkreis Südwestpfalz einen Landeszuschuss von rund 700.000 Euro erhalten hat, entfallen knapp 1,1 Millionen Euro. Mit 288.000 Euro sind die Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben an der Maßnahme beteiligt. Im Bereich der Stichstraße – diese führt über die Brücke – sind verschiedene Leitungen sanierungsbedürftig.

Was im Inlinerverfahren saniert werden konnte, ist bereits saniert. Auf einer Länge von 55 Metern müssen in offener Bauweise noch 55 Meter Schmutzwasser- und 30 Meter Regenwasserkanal erneuert werden. Dazu werden fünf neue Stahlbetonschächte gebaut und zehn Hausanschlüsse erneuert. An den Wasserversorgungseinrichtungen muss nichts gemacht werden.

Werkausschuss stimmt zu

Da die Brücke für die Sanierung gesperrt wird, „ist es sinnvoll, die Maßnahme als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität umzusetzen“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Patrick Sema (SPD), im Werkausschuss. Der Ausschuss stimmte der Vergabe an die Firma Aventas aus Illingen unter der Voraussetzung zu, dass auch der Kreisausschuss am 1. Juni die Arbeiten entsprechend vergibt.