Die Förderbescheide aus dem Regionalen Zukunftsprogramm sind da. Martinshöhe kann sich über 145.000 Euro freuen. Was damit finanziert werden soll.

Martinshöhe erhält aus dem Regionalen Zukunftsprogramm rund 145.000 Euro. Damit könne die Ortsgemeinde richtig etwas anfangen, sagt Ortsbürgermeister Peter Palm. Mit einem Teil des Geldes nimmt er sich eines alten Vorhabens seiner Vorgänger Barbara Schommer und Hartwig Schneider an. Beide beabsichtigten einst, das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) barrierefrei zu gestalten und zugleich energetisch zu sanieren.

Hatte Schommer noch geplant, den Umbau in einem Zug umzusetzen, verfolgte Schneider ein günstigeres Konzept. Beide scheiterten aber an der Finanzierbarkeit ihrer Pläne. Um den Gemeindehaushalt den Regeln einer nicht defizitären Haushaltsführung zu unterwerfen, hatte der Rat vor zwei Jahren sogar dem Verkauf des Rathauses zugestimmt, nachdem es schon lange Überlegungen in dieser Richtung gegeben hatte. Verkauft ist es indes noch nicht. Auch wenn das Gremium deswegen von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unter Druck gesetzt wurde, wie Palm der RHEINPFALZ berichtet.

Verkauf des Rathauses vorerst vom Tisch

Nachdem der Doppelhaushalt 2026/2027 zwischenzeitlich ohne Auflagen genehmigt worden sei, habe sich Martinshöhe in dieser Angelegenheit etwas Luft verschafft. Palm habe den Plan sogar bewusst ohne Rathausverkauf aufgestellt und ist erfreut, dass das nun geklappt hat. „So haben wir keinen Druck, das Rathaus veräußern zu müssen, und können entspannt überlegen. Momentan ist der Verkauf kein Thema für mich. Das sehen aber nicht alle im Rat so.“ Nicht nur das. Palm setzt sogar auf eine Zukunft für das DGH. „Ich möchte eigentlich momentan keines der gemeindeeigenen Gebäude verkaufen. Und das DGH nur als Kostenfaktor zu verstehen, widerstrebt mir.“

Der Ortsbürgermeister weiß aber auch: „Um das DGH wieder in seinem eigentlichen Sinne nutzen zu können, bedarf es einiger Anstrengungen.“ Statt eine Komplettsanierung anzustreben, gehe man deshalb nun Schritt für Schritt vor. Die schon lange vorgesehene Barrierefreiheit finanziert Martinshöhe nun aus dem Zukunftsprogramm. Hierfür – und für spätere Instandsetzungsarbeiten – könne die Ortsgemeinde auf Ideen zurückgreifen, die einst Schneider entwickelt habe.

Investiert wird auch an anderer Stelle

An der Treppe wird eine Rampe installiert, die rollstuhlgerecht die Höhe zur Terrasse überbrückt. Für die verbleibenden fünf Stufen sei ein Treppenlift vorgesehen, schildert Palm. In einem Raum, in dem derzeit Stühle gelagert sind, werde eine barrierefreie Toilette gebaut. Das Vorhaben wurde mit Kosten von 60.000 Euro kalkuliert, „was nach ersten Preisrecherchen auskömmlich ist“.

Der Geldsegen soll weiteren Projekten zugute kommen. So wird der Kita-Spielplatz im südlichen Bereich eingefriedet. „Hierzu liegt mir auch ein Angebot vor“, sagt der Ortschef. Vorgesehen seien 35.000 Euro. Die Instandsetzung der Elektroinstallation im Park am Wasserturm sei indes mit 50.000 Euro angesetzt worden. „Die Beleuchtung und die Stromverteilerkästen, die wir für das Dorffest benötigen, sind total hinüber. Alles wird komplett erneuert“, kündigt Palm an. Währenddessen drückt der Rat aufs Tempo. In der kommenden Sitzung könnte schon ein erster Auftrag vergeben werden.