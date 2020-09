Weil der Putz am Kleinsteinhauser Dorfgemeinschaftshaus die Feuchtigkeit im unteren Stockwerk regelrecht einschließt, muss er abgeschlagen werden, damit der Sandstein austrocknen kann. Möglicherweise kann der Sandstein danach auch sichtbar bleiben. Das erklärte Planer Hans-Jürgen Wolf am Mittwoch dem Gemeinderat. Der Zementputz an der Fassade wirke wie eine Sperre. An einem Gesims seien durch die Feuchtigkeit bereits Schäden entstanden, so dass hier der Stein ausgetauscht werden muss. Damit fallen Mehrkosten von 19 000 Euro an. Teurer wird die gesamte Sanierung von Dorfgemeinschaftshaus und Glockenturm aber nicht: Da viele kleinere Dinge repariert werden konnten, anstatt ausgetauscht zu werden, bleibe man noch in der Kostenschätzung von 231 000 Euro, sagte Wolf.