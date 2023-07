Etwa 25 Hektar Ackerland in der Nähe des Herrenwalderhofes sollen zum Solarpark werden. Der Ortsgemeinderat Winterbach hat über eine Photovoltaikanlage zu entscheiden.

Am Mittwochabend, 19 Uhr, soll bei der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus der Aufstellungsbeschluss für die Solaranlage gefasst werden. Wie Ortsbürgermeister Andreas Weizel erläutert, haben einige Grundstücksbesitzer – manche von ihnen wohnen nicht vor Ort und sind auch keine Landwirte – einen Investor gefunden, der das Bauvorhaben umsetzen möchte. Nun muss der Ortsgemeinderat entscheiden, ob er diese von der Bundes- und Landespolitik gewünschte Form der Energiegewinnung in Winterbach unterstützen möchte. Das zu überdeckende Gelände entspricht rund 24 Fußballfeldern. Hier geht es nicht um jenen Gemarkungsbereich über dem Baugebiet Niederhausen, der 2021 mal für einen Solarpark im Gespräch war. Hier ist es auch ein anderer Betreiber, der in das Vorhaben einsteigen möchte.

Parkverbote in der Felsentalerstraße

Ein weiteres Thema der Winterbacher Ratssitzung wird die Felsentalerstraße sein: Dort soll der Verkehr künftig ungehindert fließen. An Engstellen, wo man keine abgestellten Autos mehr haben möchte, sollen Parkverbote verhängt werden. Bislang haben landwirtschaftliche Fahrzeugen und Lieferwagen häufig Probleme in dieser engen Seitenstraße, die in die Wald- und Feldflur führt.

Der Rat soll am Mittwoch auch die Aufträge für den Ausbau eines Wirtschaftsweges und für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindekindergartens vergeben. Informationen von der Kommunalaufsicht und vom Innenministerium soll es zum Haushaltsausgleich der Ortsgemeinden geben.