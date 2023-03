Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von „super verwertbar“ bis „absolut Müll“: Dieses Spektrum traf der Freundeskreis Feuerwehr Merzalben am vergangenen Samstag in Kenn (Trier-Saarburg) beim freiwilligen Einsatz für die Flutopfer an. Die Gräfensteiner Abordnung war in einer Lagerhalle zugange und sortierte Sachspenden. Auch aus Herschberg, Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen fuhren Helfer in den Norden von Rheinland-Pfalz.

Unter der Obhut des Merzalber Ortsbürgermeisters Michael Köhler begab sich der neu gegründete Freundeskreis Feuerwehr Merzalben mit zehn Männern und zwei Frauen