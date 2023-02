Am Samstag von 10 bis 13 Uhr eröffnet in der Fischbacher Hauptstraße 64 „s’ Lädl“. Anstatt in den Ruhestand startet Inhaberin Wiltrud Herzog mit dem Laden noch einmal neu durch. „Ich brauche immer eine Herausforderung“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau. Das Warenangebot im Laden folgt ihrer eigenen Vorliebe für Bioprodukte und Lokales. Von der Wasgau-Öhlmühle in Hauenstein gibt es ein umfassendes Sortiment an Bio-Ölen, Mehl und Pesto. Darüber hinaus bietet „s’ Lädl“ Bioweine, Essig, Bio-Gewürze und Gewürzmischungen an. Keramik, Seifen, Produkte vom Schaf sowie Küchentextilien aus nachhaltiger Produktion vervollständigen die Produktpalette. Vegane Lippenstifte aus Obst und Gemüse und kleinere Schmuckstücke einer befreundeten Goldschmiedin runden das Angebot ab. Herzog deckt mit ihrem Angebot eine Nische ab, die so im Sauertal derzeit nicht bedient wird. Als Geschenkset bietet sie kleinere Körbe mit unterschiedlichem Inhalt. Geöffnet hat „s’ Lädl“ Dienstag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr, donnerstags und freitags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.