Hoch Winfried mit Schwerpunkt über Großbritannien bestimmt am Donnerstag und Freitag, 30. April und 1. Mai, das Wetter in der Region. Beide Tage verlaufen durchweg sonnig und trocken, meist sogar wolkenlos – ideales Wetter für Maiwanderungen und Feste. Die Tiefstwerte liegen am Morgen jeweils bei rund sieben Grad. Am Donnerstag werden am Nachmittag 20 Grad erreicht, am Tag der Arbeit warme 24 Grad. Der Wind weht vor allem nachmittags mäßig aus östlicher bis nordöstlicher Richtung.

Ab Samstag nimmt ein Tief über Spanien etwas Einfluss. Aus Südwesten ziehen zeitweise Wolkenfelder auf, vereinzelt sind Schauer möglich, häufig bleibt es jedoch trocken. Die Sonne zeigt sich immer wieder, bis zu sechs Stunden. Morgens werden zehn Grad, nachmittags 23 Grad erreicht, dazu weht ein mäßiger Südwestwind. Ähnlich verläuft der Sonntag: Sonne und aus Südwesten einige Wolkenfelder, örtlich ein Schauer oder ein kurzes Gewitter. Die Temperaturen liegen morgens bei 13 Grad und nachmittags bei angenehmen 21 Grad, begleitet von mäßigem Südwestwind.