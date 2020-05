Still ruht der See in Sachen Grenzöffnung. „Ich habe keine Antwort auf mein Schreiben an den Bundesinnenminister erhalten“, sagte Landrätin Susanne Ganster. Sie hatte in der vergangenen Woche mit dem Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und den Verbandsbürgermeistern einen Brief an Horst Seehofer geschrieben und eine kontrollierte, zeitweilige Öffnung der Grenzübergänge für Berufspendler in Kröppen und Hirschthal gefordert.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und mehrere SPD-Landtagsabgeordnete hatten sich ebenfalls mit der Forderung nach Grenzöffnungen an das Innenministerium gewandt. Bislang hat sich aber nichts getan. Zuletzt hatte Seehofer eine Verlängerung der Grenzschließungen bis zum 15. Mai verkündet.

In der Region regt sich der Widerstand. In der vergangenen Woche trafen sich rund 20 Bürgermeister der deutsch-französischen Grenzregion in Hornbach und forderten die Grenzöffnung. Für Freitag und Samstag sind Protestaktionen an Grenzübergängen in der Pfalz angekündigt. Am Samstag ist Europatag, er erinnert an den 9. Mai 1950, als mit dem Schumann-Plan der Grundstein zur späteren EU gelegt wurde.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die rheinland-pfälzische Gesundheits-, Sozial- und Arbeitsministerin ist, zeigte Verständnis für die Forderungen und sagte am Donnerstag: „Es ist sehr zu befürworten, dass man zu der Bewertung kommen muss, die Grenzen wieder zu öffnen.“