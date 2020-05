Susanne Ganster, Landrätin des Kreises Südwestpfalz, will den Gastronomen der Region eine klare Perspektive geben. Sie unterstützt die Forderung des Landkreistages, dass Restaurants und Gasthäuser ab Mitte Mai unter Einhaltung notwendiger Abstands- und Hygieneregeln wieder öffnen dürfen.

„Wir wissen von vielen Gastronomen unserer Region, dass sie Kurzarbeit angemeldet haben. Auch dass sie sich – teilweise mit Lieferservices – anstrengen, um die finanziellen Auswirkungen abzumildern. Aber all das reicht auf Dauer nicht aus“, teilte Ganster am Dienstag mit. Sie fordert, Hotels und Gastronomie eine klare Perspektive zu geben und stellt sich damit hinter den Landkreistag, der sich für eine Öffnung ab Mitte Mai einsetzt. Nach Ansicht der Landrätin sollten die Stufen bis zur vollständigen Öffnung durch ein Marketingkonzept für den Tourismus in Rheinland-Pfalz sowie der Region unterstützt werden, das den Deutschland-Urlaub und den Urlaub in der Südwestpfalz aktiv bewirbt. Ganster: „Die Gastronomie in der Südwestpfalz braucht sehr dringend eine Perspektive und zur Sicherung der Existenz die Möglichkeit, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Die nachhaltige Unterstützung der Südwestpfalz als Urlaubsregion sollte dabei ein weiterer Baustein sein.“ Neben der tatkräftigen Unterstützung beispielsweise durch den Verein Südwestpfalz Touristik sind die heimischen Betriebe auch auf die Unterstützung des Landes angewiesen, sagte Ganster.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat am Dienstag angekündigt, dass Rheinland-Pfalz ein eigenes Konzept umsetzen werden, sollten sich Bund und Länder am Mittwoch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. In einem Interview mit der Zeitung „Trierischer Volksfreund“ sagte er: „Ich gehe davon aus, dass Gastronomie im Innen- und Außenbereich im Laufe der kommenden Woche unter Einschränkungen wieder öffnen darf und Hotels für private Übernachtungen noch in diesem Monat.“