In dieser Woche hat es im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz nur eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben. Das ist erfreulich. Traurig ist, dass ein drittes Todesopfer zu beklagen war. Ein 78-Jähriger starb im Zweibrücker Krankenhaus. Weil Geschäfte und Schulen wieder öffnen, könnten sich neue Ansteckungsszenarien ergeben, erklärte Landrätin Susanne Ganster gestern.

Seit dem 16. März, als der Kreis den ersten Corona-Fall vermeldete, wurden dem Gesundheitsamt 166 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gemeldet. 126 gelten mittlerweile als genesen, 37 als noch infiziert. „Die Leute gehen verantwortungsvoll mit den Vorgaben und Abstandsregelungen um“, sagte Landrätin Susanne Ganster gestern beim Pressegespräch. Nach den Lockerungen bei den Geschäftsöffnungen Anfang der Woche und den bevorstehenden Schulöffnungen könnten sich rasch andere Ansteckungsszenarien entwickeln. Bis Ende Mai/Anfang Juni werde man eine Entwicklung erkennen können, ob die Öffnungen dazu führten, dass es eine größere Zahl von Ansteckungen gibt, sagte sie.

Erneut Abstandskontrollen

Mit den Verbandsbürgermeistern sei besprochen worden, dass es am Wochenende erneut Kontrollen gibt. Mit der Schuhmeile am Samstag und Sonntag und dem Zweibrücker Outlet am Samstag haben zwei Publikumsmagnete wieder geöffnet, das sonnige Wetter lockt Tagesausflügler. „Es gibt flächendeckende Kontrollfahrten, bei denen auch Wanderparkplätze kontrolliert werden. Es wird darauf geachtet, dass es vernünftig zugeht“, sagte Ganster.

Weil in den letzten Tagen immer weniger Menschen wegen eines Tests bei der Hotline des Corona-Testzentrums anriefen, wird in der kommenden Woche die Öffnungszeit des Testzentrums in Höhfröschen reduziert. Tests werden nur am Montag und Mittwoch vorgenommen, am Samstag, 2. Mai, ist die Infekt-Ambulanz in Pirmasens dafür geöffnet. Die Hotline 06331/809-750 ist wie gewohnt erreichbar. Am Freitag, 1. Mai (Feiertag), nimmt die Landeshotline alle Anrufe entgegen. Ab dem 4. Mai werden die Testabstriche in Höhfröschen jeweils montags, mittwochs und freitags vorgenommen, für weitere Tests ist die Infekt-Ambulanz Pirmasens nachmittags in Betrieb. Die Hotline wird weiterhin täglich erreichbar sein.

Ab Montag wieder Schule

Am Montag werden rund 400 Schüler an der BBS Rodalben und der Fachoberschule Dahn zurückerwartet. Ab dem 4. Mai sollen in den Schulen des Kreises dann rund 2000 Schüler unterrichtet werden. „Die Schulen haben sich sehr gut organisiert und sich professionell auf diese Aufgabe vorbereitet. Jede Schule hat ein sehr gutes Konzept erarbeitet“, lobte die Landrätin die Vorbereitungen auf die Teilwiederaufnahme des Unterrichts. Die vom Land zugesagten Alltagsmasken für die Schüler werden wohl erst auf den letzten Drücker ausgeliefert. Wie Ganster berichtete, werde der Großteil der Masken am 3. Mai in Landau bereitgestellt. Dort werden sie von Mitarbeitern der Kreisverwaltung abgeholt und noch am Sonntagabend zu den Schule gebracht.

Kinder mit Masken zum Bus

Weil die Masken erst in den Schulen an die Schüler verteilt werden können, sei es wichtig, dass die Eltern ihre Kinder bereits im Vorfeld für den Schulweg mit Masken ausstatten. Im Schulbus, auf dem Weg in die Schule und in den Pausen ist das Tragen der Maske Pflicht. Der Schülertransport in den Bussen ist nur möglich, wenn alle eine Maske tragen. Nur so dürfe der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten werden.

Ganster geht davon aus, dass es Anfang Mai weitere Lockerungen geben wird. „Es ist wichtig, dass wir im Land einheitliche Regelungen haben“, betonte sie. Sie hofft, dass dann über eine Wiedereröffnung der Gastronomie gesprochen wird. Notwendig sei auch, dass man der Gastronomie eine Perspektive gibt“, sagte sie.

Die Landrätin hofft, dass in das Thema Kindergartenöffnungen Bewegung kommt. Denn die Betreuung der Kinder sei für Familien das dringendste Problem. Zuletzt wurden im Kreis 76 Kinder in Kindergärten notbetreut. Einen Corona-Fall habe es im Bereich der Kindergarten bislang nicht gegeben, erklärte Ganster auf Nachfrage.