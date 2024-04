Für die Neuauflage der Broschüre „Südwestpfalz Barrierefrei“ sammelt die Südwestpfalz-Touristik Informationen über barrierefreie und rollstuhlgerechte Unterkünfte und Gastronomiebetriebe im Landkreis Südwestpfalz und in den Städten Pirmasens und Zweibrücken.

Gastgeber mit einem barrierefreien Angebot können sich bis zum 15. Mai bei der Südwestpfalz-Touristik melden, um in die Broschüre aufgenommen zu werden. Die Aufnahme ist für die Gastgeber kostenfrei. „Barrierefreiheit ist für etwa zehn Prozent der Bevölkerung unentbehrlich, für 40 Prozent hilfreich und für 100 Prozent komfortabel“, verdeutlicht Landrätin Susanne Ganster, Vorsitzende der Südwestpfalz Touristik, das ökonomische Potenzial des barrierefreien Tourismus. „Daher legen wir diese Broschüre auch bereits zum fünften Mal auf. Und das mit einer stetig wachsenden Anbieter-Anzahl.“

Die Veröffentlichung der Neuauflage ist laut Mitteilung für Anfang 2025 geplant und richtet sich an Menschen mit und ohne Einschränkungen. „Wir möchten die Südwestpfalz mit den beiden Städten für alle zugänglich machen“, sagt Michaela Herbort, Geschäftsführerin von Südwestpfalz-Touristik. In Deutschland lebten etwa zehn Millionen Menschen mit einer Behinderung. Für sie seien detaillierte und verlässliche Informationen über die Nutzbarkeit touristischer Angebote eine wesentliche Grundlage für ihre Reiseentscheidung. Aus diesem Grund gibt die Südwestpfalz-Touristik schon seit über 13 Jahren ihre Broschüre „Südwestpfalz Barrierefrei“ heraus. Darin enthalten sind neben Informationen zu rollstuhlgerechten Unterkünften auch barrierefreie Ausflugsziele, Rolli-Wanderungen und Handbike-Touren sowie Einkehrmöglichkeiten und nützliche Tipps für den Urlaub. Alle Angebote würden zuvor von einem Mitarbeiter der Südwestpfalz-Touristik, der selbst in einem Rollstuhl sitzt, überprüft.

Info

Weitere Informationen gibt es auf Anfrage per E-Mail an info@suedwestpfalz-touristik.de oder telefonisch unter 06331 809126.