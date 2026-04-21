Der Südwestpfälzer Kinder- und Jugendchor fährt vom 30. April bis 3. Mai zum „European Music Festival for Young People“ nach Neerpelt in Belgien. Der erfolgreiche Nachwuchschor wird am Festivalwettbewerb teilnehmen. Damit verbunden sind Kosten im fünfstelligen Bereich, informiert Chorleiter Christoph Haßler. Um die Reisekasse aufzubessern, haben Chormitglieder bereits verschiedene Aktionen wie Tütenpacken in einem Discounter, Waffelverkauf sowie einen Kaffee- und Kuchennachmittag gestartet.

Die VR-Bank Südwestpfalz, der Förderverein des Südwestpfälzer Kinderchors und private Sponsoren helfen ebenfalls. Dennoch werden weitere Unterstützer gesucht: Gespendet werden kann (auch gegen Spendenquittung) an Förderverein Südwestpfälzer Kinder- und Jugendchor; Sparkasse Südwestpfalz, Iban DE28 5425 0010 0000 0658 88.