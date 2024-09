Der Kreisparteitag der südwestpfälzischen AfD hat am Sonntag den bisherigen Vorsitzenden Lutz Wendel im Amt bestätigt. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen.

50 Mitglieder waren zu der nichtöffentlichen Versammlung nach Schweix gekommen, die vom Landesvorsitzenden Jan Bollinger geleitet wurde. Wendel wurde im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gegen zwei Mitbewerber – Christian Bettler aus Rodalben und Sigrud Denger aus Hornbach – gewählt.

Der Kreisparteitag hatte im Vorfeld für Furore gesorgt, weil die Presse ausgeschlossen war. Laut Wendel wollte die Partei intern Tacheles reden lassen, was dann auch geschehen sei. Auch deshalb war Bollinger angereist, um einen geordneten Lauf der Versammlung zu garantieren, die erst nach sechs Stunden endete. Der 64-jährige Wendel wohnt in Eppenbrunn und ist seit 2019 im Kreistag. Der Kreisvorsitzende berichtete von den Erfolgen seiner Partei, die in alle Gremien gewählt wurde, für die sie angetreten war. Neben dem Kreistag Südwestpfalz und den Stadträten Rodalben und Pirmasens, finden sich AfD-Mitglieder nun auch in den Verbandsgemeinderäten Dahn, Pirmasens-Land und Rodalben. Wendel kündigte an, für die Kommunalwahlen in fünf Jahren in allen Verbandsgemeinden im Kreis eine Liste aufstellen zu wollen. Aktuell hat die AfD in der Südwestpfalz „knapp über 200 Mitglieder“, erklärt Wendel. Es gebe immer wieder Austritte, beispielsweise von Waffenbesitzern, die Angst um ihre Besitzkarten haben. Der Zustrom sei aber weiterhin gut, wenn auch nicht so hoch wie vor der Kommunalwahl, so Wendel.

Landesvorsitzender Bollinger lobte die guten Ergebnisse der südwestpfälzischen AfD. Besonders die fast 25 Prozent für den Pirmasenser Stadtrat seien landesweit auf Beachtung gestoßen und das zweitbeste Ergebnis der AfD im ganzen Land.

Der Kreisvorstand

Vorsitzender: Lutz Wendel (Eppenbrunn); Stellvertretender Vorsitzender: Rosario Kindlein (Schweix); Schatzmeister: Boris Geiger (Waldfischbach-Burgalben); Stellvertretende Schatzmeisterin: Karina Tietz (Eppenbrunn); Schriftführerin: Sabine Schunk (Pirmasens); Beisitzer: Volker Haberkost (Niedersimten), Joachim Huber (Dahn), Tobias Müller (Heltersberg);