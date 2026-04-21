Der zurückgetretene Ortsbürgermeister von Ruppertsweiler, Herbert Heid, behält sich eine Reaktion auf die von „Wir für Ruppertsweiler“-Fraktionssprecher Daniel Germann getätigten Vorwürfe vor. Germann hatte öffentlich Heids Amtsführung kritisiert, unter anderem von Aufgabenverschleppung und Untätigkeit gesprochen.

„Ich verzichte vorerst auf eine Stellungnahme“, teilt Heid mit. Er dankt ausdrücklich Klaus Weber, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, und den Mitarbeitern der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. „Ich werde meine Zeit denen widmen, die bisher zu kurz gekommen sind, besonders meiner Lebenspartnerin, die stets für mich da war“, blickt Heid voraus. Der 75-Jährige ist mit Wirkung zum 15. April von seinem Amt zurückgetreten. Einen offiziellen Termin für die Neuwahlen eines Ortsbürgermeisters gibt es noch nicht.