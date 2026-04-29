Der aus dem Amt geschiedene Ortsbürgermeister Herbert Heid ist in Abwesenheit verabschiedet worden. Der ehemalige Ortsbürgermeister Guido Hahn gehört wieder dem Rat an.

Darüber informierte im Nachgang zur Ratssitzung am Montag Michael Becker, der als Beigeordneter die Amtsgeschäfte bis zu den Neuwahlen übernommen hat. Die Neuwahlen sind für den 12. Juli terminiert. Laut Becker werden Bewerbungen für das Ortsbürgermeisteramt bis 25. Mai entgegengenommen. Bislang lägen noch keine Absichtsbekundungen vor. Erste Amtshandlung Beckers war die Ernennung von Guido Hahn als Ratsmitglied. Der 66-Jährige rückt für Sven Bauer nach, der aus Ruppertsweiler weggezogen ist. Bei der Ernennung habe Ratsmitglied Peter Stumpf den Ratssaal verlassen, mit der Bemerkung, er spreche Hahn die Integrität als Ratsmitglied ab. Hahn gehörte 15 Jahre lang dem Rat an, war zwei Jahre lang Beigeordneter des Ortsbürgermeisters Hans Föller und von 2019 bis 2024 Ortschef. Er gehört aktuell dem Verbandsgemeinderat an und begleitet das Amt des Beigeordneten. „Wir mussten die Sitzung zeitnah abhalten, um sämtliche Fristen für die anstehenden Neuwahlen einzuhalten“, erklärte Becker.