Er hat immer etwas zu tun, ob im Garten oder in seiner Werkstatt: Am Montag feiert Walter Zinßius seinen 90. Geburtstag.

In seinem Geburts- und Heimatort Schweix blickt Walter Zinßius am Montag auf 90. Lebensjahre zurück, gemeinsam mit seiner Ehefrau Trudel geborene Burkhart und den beiden 57 und 55 Jahre alten Söhnen. Sie und ihre sechs Enkelkinder wohnen alle auswärts. Nach der Schule übte Walter Zinßius handwerkliche Berufe aus, darunter auch als Metzger in der damaligen Metzgerei Röckel in Trulben. Die letzten 29 Jahre arbeitete er in der Schweixer Maschinenfabrik Wagner bis zu deren Auflösung; vor 26 Jahren ging er in Rente.

Zehn Jahre war er Schriftführer beim inzwischen aufgelösten Schweixer Sportverein. Er ist Ehrenmitglied beim örtlichen Obst- und Gartenbauverein. Keine Frage, dass auf seinem Grundstück zahlreiche Obstbäume vorzufinden sind, wo er teilweise bis zu 50 Zentner Äpfel erntet. Er ist begeisterter Holzmacher und hat auch sonst immer etwas zu tun. Selbst Schmiedearbeiten sind von ihm auf dem Kirchengelände und dem Tabernakel der Kirche Mariä Heimsuchung Schweix zu finden. In jüngeren Jahren hat er mit seiner Frau die Welt bereist. Für ihn eine Zeit, die nicht missen möchte.