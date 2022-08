Am Sonntag, 14. August, feiert Josef Becker, Gründer und Namensgeber des gleichnamigen Autohauses in Homburg-Bruchhof, seinen 80. Geburtstag.

Geboren wurde Josef Becker in den Wirren des Zweiten Weltkrieges in Kindsbach bei Landstuhl als ältester von fünf Söhnen. Nach absolvierter Ausbildung und bestandener Meisterprüfung im Kraftfahrzeugmechaniker-Handwerk übernahm er 1970 die Aral-Tankstelle in Homburg. 1980 folgte der Neubau des Autohauses in der Kaiserslauterer Straße an seinem jetzigen Standort. Becker hat 1974 einen Vertrag mit dem japanischen Automobil-Hersteller Mazda geschlossen. Damit wurde er laut seinem Sohn Roland Becker zu einem Mazda-Vertragshändler der ersten Stunde in Deutschland. Nicht von ungefähr komme daher der Beiname in Homburg und Umgebung: „de Mazda-Becker“.

Seit ein paar Jahren hat Becker den Chefsessel an seine Söhne übertragen. Von Ruhestand kann aber keine Rede sein. Der Jubilar kümmert sich um seine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten in seinem Heimatort Bechhofen. Laut eigenem Bekunden hält ihn das sehr fit. Da sind zum einen seine Vorstandsämter im Kirchenchor und im Pfarrei-Rat. Ebenso die Engagements beim TuS Bechhofen. Hier zählt man nach wie vor auf seinen Rat und seine Tat.

Darüber hinaus ist Josef Becker glücklicher Opa von fünf Enkelkindern, für die er sich gerne genügend Zeit nimmt. Becker feiert seinen 80. Geburtstag bei bester Gesundheit. Zu diesem Ehrentag gratulieren neben der Familie 25 Beschäftigte der Auto J. Becker GmbH.