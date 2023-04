Die älteste Dorfstraße erstrahlt in neuem Glanz. Am Dienstag durften einige Kitakinder das Band durchschneiden und so die 220 Meter lange Bergstraße offiziell freigeben. In sechs Monaten Bauzeit wurde sie fertiggestellt.

Das Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeindewerke, Pfalzwerke, Telekom, Gemeindewerke Münchweiler und der Straßenbaufirma Eurovia „wurde recht zügig durchgezogen“, freute sich Ortsbürgermeister Guido Hahn. „Es gab sehr wenig Probleme, die Zusammenarbeit verlief gut“, stellte Verbandsbürgermeister Klaus Weber fest und lobte die Koordination des Dahner Ingenieurbüros Dilger.

Von den Schiebern, Hausanschlüssen, Telefonleitungen, Kanal- und Wasserleitungen, Glasfaserkabel und Gasanschlüssen bis hin zu den Gehwegen und der Fahrbahn wurde die bis dahin älteste Ortsstraße komplett erneuert.

440.000 Euro fließen allein in Straßenbau

Die Kosten für den Straßenbau belaufen sich auf rund 440.000 Euro, die Straßenbeleuchtung kostet rund 12.000 Euro, die Kanalisation 124.000, die Wasserversorgung 143.000 Euro. Die die Kosten für die Herstellung der Gasversorgung belaufen sich auf rund 21.000 Euro.

Aus dem Investitionsstock des Landes flossen 128.000 Euro. Den Grundsatzbeschluss fasste der Rat am 19. August 2019. Nachdem Ende Juli 2021 die Anwohner über die geplante Maßnahme informiert wurden, begangen die eigentlichen Bauarbeiten im Juni 2022.