Der neue Anbau an die Althornbacher Kita wird teuer − richtig teuer. „Es ist eine bittere Pille zu schlucken“, sagt Architekt Christoph Arnold am Donnerstagabend im Gemeinderat zur Kostenexplosion. Gleichzeitig bleibt die Förderung vom Land gleich, der Kreis gibt sogar weniger Geld dazu.

Die Kosten für den Kindergarten-Anbau in Althornbach sind regelrecht explodiert. Fast 1,8 Millionen Euro kostet das Vorhaben mittlerweile, so Planer Christoph Arnold am Donnerstagabend vorm Gemeinderat.